На пост премьера Грузии выдвинули главу МВД Гиоргия Гахарию

Главу МВД Грузии Гиоргия Гахарию выдвинули на должность главы правительства.

Кандидатуру Гахарии предложила правящая партия «Грузинская мечта», передает «Интерфакс». Ранее против его назначения выступала оппозиция. Участники протестов в центре Тбилиси требовали отставки главы МВД после жесткого разгона митингующих.

Нового премьер-министра теперь должен утвердить парламент. Предположительно, это займет одну-две недели. Затем глава правительства представит депутатам новый состав кабинета.

Сообщается, что Гахария уже выдвинул своих кандидатов на посты силовых министров. Главой МВД он предложил назначить Вахтанга Гомелаури, котрый сейчас руководит Службой госбезопасности Грузии. Главой Минобороны предлагается сделать Ираклия Гарибашвили, являющегося политсекретарем партии «Грузинская мечта». На должность секретаря Совбеза Гахария выдвинул кандидатуру действующего министра обороны Левана Изорию.

Накануне полномочия премьер-министра сложил с себя Мамука Бахтадзе. Он заявил, что его миссия на этом посту выполнена.