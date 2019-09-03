Международная следственная группа планирует допросить командира из ДНР Цемаха

Международная следственная группа в Нидерландах планирует допросить бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя группы Брехта ван де Мосдейка.

По словам Мосдейка, Владимир Цемах может находиться в списке обмена заключенными между Россией и Украиной, но для следствия было бы удобнее, если военный останется в Украине. Они сомневаются, что смогут получить к нему допуск после передачи России. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Владимир Цемах являлся командиром противовоздушной обороны в городе Снежное, рядом с которым произошло крушение «боинга» МН17. В июне он был задержан сотрудниками СБУ на территории ДНР и обвиняется в создании террористической организации.

Обвинения в связи с крушением «боинга» на востоке Украины в июле 2014 года также предъявлены гражданам РФ Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. Судебный процесс начнется в марте 2020 года и пройдет на территории Нидерландов.