Путин наградил зам. председателя ЦИК Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале государственной правовой информации.

Причиной такого решения в документе указываются «большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетняя добросовестная работа» Булаева.

Членом ЦИК РФ Николай Булаев стал 10 февраля 2016 года, а уже 28 марта того же года был избран заместителем председателя. До этого он также на протяжении многих лет занимал различные государственные посты в сфере образования и науки, а также успешно избирался депутатом в Государственную Думу третьего, четвертого и шестого созывов.

30 августа Николай Булаев стал фигурантом расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. В частности, в ролике утверждалось, что государство выделило Булаеву две квартиры рыночной стоимостью 150 миллионов рублей и что он якобы лично добивался того, чтобы Алексея Навального не допустили на президентские выборы, а юриста ФБК Любовь Соболь – на выборы в Мосгордуму.

На официальном сайте ЦИК уже указаны такие награды Булаева, как Орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» и лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования.