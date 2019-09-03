Владимир Мединский – адвокат Сталина

80-летие начала Второй мировой войны Россия встретила разделенной на два лагеря. Владимир Мединский написал статью «Дипломатический триумф СССР», имея в виду пакт Молотова – Риббентропа августа 1939 года и секретный протокол к нему о разделе Восточной Европы между немецким и советским режимами.

Мединский хочет быть историком, но получается все равно прежде всего пиарщик-идеолог. Хочет быть судьей, а получается адвокат. Его заголовок висит как якорек для тех, кто не будет вчитываться и разбираться. Назвать внезапную дружбу СССР и Германии дипломатическим триумфом – значит перевернуть суть. Мединский переплюнул и Молотова, и Сталина, которые всю первую половину сентября как бы стеснялись позорной сделки с Гитлером: отсылали новым фройндам депеши о том, что СССР еще не готов к активным действиям, но в итоге в Польшу все-таки вошли. При этом Сталин с Молотовым еще не были уверены, что становятся соучастниками начала страшной мировой войны, а Мединский знает это точно. Знает (или может узнать), что радиостанция в Минске помогала немецкой авиации бомбить Польшу. Читает (или может почитать) советские газеты, где Молотов попинывает павшую Польшу, а к действиям Германии относится с пониманием. Триумфальнее некуда.

Мнение новых «патриотов» сводится к тому, что гениальная советская дипломатия смогла договориться с Германией на условиях, которые позволили подготовиться к войне с ней же. Сталин гений, Гитлер лох?

Польша не позвала Путина на 80-летие начала войны. А Меркель позвала. Русофобия? А как насчет ассоциативного ряда? Гитлер начал с отжатия земель у соседних стран, где «притесняли» немцев. Ничего не напоминает?

Вторая мировая – урок всему миру. Мединский сетует, что Европа не хотела брать СССР в союзники (почти как Россию сегодня), что Запад сталкивал нас с немцами. Но не объясняет, почему. А чтобы спасать мир, самим хорошо бы быть в адеквате.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Мединский – адвокат Сталина».