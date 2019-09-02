Долю одномандатников на выборах в ГД могут увеличить в случае провала "ЕР"

Близкие к администрации президента источники РБК сообщили о возможном изменении системы выборов в Госдуму.

В публикации РБК отмечается, что пересмотр выборной системы может произойти в случае, если «Единая Россия» наберет менее 40% голосов по спискам на региональных выборах. Такая идея продиктована необходимостью получить в парламенте следующего созыва провластное большинство — не менее 226 голосов, сообщают источники.

По их словам, Кремль может изменить пропорции депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Так, доля последних должна будет возрасти с 50% до 75%.

Однако подчеркивается, что идея об изменении системы выборов в ГД пока серьезно не обсуждалась.