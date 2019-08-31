На акциях 31 августа задержаны член ТИКа в Мытищах и активисты "Другой России"

В Мытищах около здания городской администрации задержан член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрей Щетинин, сообщает «ОВД-инфо».

Задержание произошло во время одиночного пикета Щетинина. Силовики несли мужчину в автозак за руки и за ноги. Пока неизвестно, в какое именно ОВД будет доставлен член ТИКа, связь с ним в настоящее время отсутствует.

Кроме того, по информации «МБХ Медиа», задержаны два активиста «Другой России» Дмитрий Андрианов и Сергей Семенов. Они вывесили на здании департамента региональной безопасности столицы баннер со словами «Свободу собраний всегда и везде». Активистов доставили в ОВД «Арбат».

Напомним, 31 августа оппозиция проводит шествие за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов и за прекращение преследований участников митингов в Москве. Акция не согласована с властями.