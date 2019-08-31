Советники лидеров "нормандской четверки" обсудят ДНР и ЛНР в Берлине

Встреча советников лидеров «нормандской четверки» пройдет 2 сентября, передает УНИАН. Информацию об этом подтвердили в офисе главы украинского президента.

Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.

При этом украинскую сторону в дипломатической беседе будут представлять новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.