Силовики провели обыск в квартире Егора Жукова, пока его родителей не было дома

В квартиру фигуранта дела о московском митинге 27 июля Егора Жукова пришли сотрудники полиции с постановлением о проведении обыска, сообщает «Новая газета». В это время в квартире находились только бабушка Егора и его несовершеннолетний брат.

При этом адвокаты и родители студента пришли на место обыска лишь спустя два часа. Юрист Илья Новиков предположил, что следователи специально организовали следственные мероприятия в изоляторе временного содержания параллельно с обысками в квартире фигуранта дела, чтобы защитники не смогли оперативно добраться до жилища.

Накануне «Новая газета» опубликовала качественное видео, на котором видно, что действия, инкриминируемые Жукову следствием, на самом деле исполняет на акции 27 июля не он, а молодой человек в одежде примерно такой же расцветки.

Ранее следователи изъяли из документов ВШЭ, где обучается Жуков, его личное дело и курсовые работы.