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Россия планирует передать Баку азербайджанского оппозиционного блогера

Политика
13:31, 31 августа 2019

Кировский районный суд лишил российского гражданства азербайджанского блогера Эльвина Исаева, который публиковал посты с критикой государства своей родной страны, сообщает Reuters

Судебная инстанция признала недействительным его паспорт 26 августа, а задержан мужчина был за три дня до этого. «Фонтанка» сообщала, что для задержания на адрес проживания Исаева прибыли 20 сотрудников полиции на пяти машинах.

Решение суда было принято по ряду документов, в числе которых обращение Исаева в Генконсульство Азербайджана в 2015 году, где говорится, что блогер не имеет российского гражданства. Исаев признает факт, что обращался в консульство, но не понимает, почему там ему приписывают неурегулированный гражданский статус.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство адвоката об истребовании заключения о признании документов недействительными. При этом в 2017 году Исаева судили за применение насилия в отношении представителя власти как гражданина России.

Сейчас блогер находится в Центре временного содержания мигрантов, подлежащих выдворению из страны. Оттуда его планируют доставить в Баку, уточняет «Медиазона».

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