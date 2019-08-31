Япония намерена увеличить траты на оборону до рекордного уровня в 2020 году

Японское Министерство обороны намерено увеличить свой бюджет в следующем году до 50 миллиардов долларов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства. Отмечается, что это рекордная сумма для Минобороны, которая превышает прошлогодний бюджет на 1,2%.

Особое внимание в грядущем году японцы планируют уделить кибербезопасности и защите от космических угроз. На последнее будет выделено около 494,33 миллиона долларов. Для киберзащиты же привлекут 70 сотрудников из трех видов войск.

Также будет пополнен парк истребителей и приобретены две установки вертикального пуска для наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Решение об их покупке у США связаны с напряженной обстановкой на корейском полуострове.

Напомним, ранее Южная Корея, США и Япония высказали обеспокоенность запуском ракет со стороны Северной Кореи. В КНДР в свою очередь сообщили о недовольстве в связи с совместными военными учениями армий США и Южной Кореи.