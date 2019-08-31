Кандидату в питерские мундепы грозит год тюрьмы по обвинению в покупке диплома

Петербургский штаб Алексея Навального сообщил, что на незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты Игоря Демидова заведено уголовное дело по статье о приобретении и хранении поддельных документов.

В постановлении о возбуждении уголовного дела Демидову вменяют, что он предоставил в избирком округа Коломяги поддельный документ об образовании. Инкриминируемая статья грозит наказанием до одного года лишения свободы, передает «Новая газета».

Сам политик, который баллотировался на выборы как самовыдвиженец, утверждает, что диплом об окончании им в 1991 году Удмуртского государственного университета имени 50-летия СССР является подлинным.