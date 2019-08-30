Ушаков заявил, что Зеленского пригласят отпраздновать 75-летие Победы

В Кремле сообщили, что президенту Украины будет отправлено приглашение на празднование следующего Дня Победы в Москве.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Зеленскому пока отправлено не было, однако это будет сделано позднее.

Кроме того, участие в праздновании уже подтвердили лидеры 17 государств, среди которых Франция, Куба, Индия, Чехия, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Молдавия и Сербия.

Американский лидер Дональд Трамп своего ответа на приглашение пока не дал, хотя уже и получил его, рассказал Ушаков.

Напомним, в настоящее время Россия и Украина ведут переговоры по поводу взаимного обмена заключенными, что может стать шагом к снижению напряженности между странами.