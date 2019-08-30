СБУ призвала СМИ не публиковать ложные данные о завершении обмена с Москвой

Источник «Интерфакса» опроверг сведения о том, что колонна с заключенными движется в аэропорт под Москвой для обмена.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Киев в ночь на 30 августа завершили процедуру обмена заключенными.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал в своем Facebook новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

Кроме того, по словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, самолет с освобожденными украинцами, включая режиссера Олега Сенцова, которого якобы накануне этапировали в СИЗО «Бутырка», и моряков, задержанных ФСБ в Керченском проливе, должен был приземлиться в Киеве в 5 утра.

Однако информированный источник агентства «Интерфакс» в Москве опроверг эти сведения. Собеседник агентства призвал не верить telegram-каналам, сообщающим о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт «Остафьево» для проведения обмена.

Аналогичной версии придерживается и пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, которая написала в Facebook ведомства о продолжении «сложных» переговоров между странами.

«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — обратилась представитель СБУ к журналистам, призвав их не публиковать непроверенные данные о завершении обмена.

О том, что никакие самолеты с освобожденными украинцами из России еще не вылетали, сообщил и адвокат нескольких осужденных Украиной россиян Валентин Рыбин.

«По состоянию на сегодня, на девять часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания», — рассказал он в видеообращении на Facebook.