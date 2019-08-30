Лидеры "Оппозиционной платформы" посетили двоих украинцев в СИЗО Москвы

Украинские политики Виктор Медведчук и Вадим Рабинович встретились в Москве с осужденными в РФ гражданами Украины.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина», глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель этой же партии Вадим Рабинович 30 августа прибыли в Москву для встречи с украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, отбывающими наказание в России.

Сам Медведчук заявил, что их приезд является гуманитарной акцией, поскольку «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже давно порабатывает вопрос «не обмена, а именно освобождения» украинских граждан. «Вопрос Карпюка и Клыха мы поднимали давно, договаривались не сегодня и даже не вчера, такая договоренность была раньше», — добавил он, выразив надежду, что вскоре осужденные в РФ украинцы окажутся на родине.

Напомним, ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоится 30 августа. Она не смогла назвать дочной даты этой процедуры, рассказав, что переговоры по данному вопросу ведутся планово.