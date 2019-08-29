Зеленский выдвинул кандидатов на посты премьера, министров и генпрокурора

Украинский президент Владимир Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука новым премьер-министром страны.

Ранее в четверг, 29 августа, на первом пленарном заседании Верховной рады девятого созыва свои полномочия сложили члены кабинета министров Владимира Гройсмана.

Как сообщается на официальном сайте Рады, президент Украины Владимир Зеленский уже предложил несколько кандидатур на посты в новом правительстве.

В частности, на должность премьер-министра страны Зеленский предложил назначить 35-летнего Алексея Гончарука, в настоящее время занимающего пост руководителя Офиса президента.

Кроме того, главой МВД украинский президент призвал оставить действующего главу ведомства Арсена Авакова. Своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины Андрея Загороднюка Зеленский видит в должности министра обороны, а кандидатуру Вадима Пристайко глава государства предложил на пост министра иностранных дел.

Генпрокуратуру страны, по мнению Зеленского, должен возглавить Руслан Рябошап.

Напомним, все эти кандидатуры должны пройти одобрение в украинском парламенте, большинством в котором обладает пропрезидентская партия «Слуга народа».