Песков отказался комментировать перевод Сенцова в московский изолятор

В Кремле заявили, что не готовы прокомментировать переговоры об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

Ранее СМИ сообщали, что украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ по обвинению в подготовке теракта, перевели из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в СИЗО «Бутырка» в Москве для подготовки к обмену заключенными между Россией и Украиной.

Как передает «Интерфакс», в Кремле данную информацию комментировать отказались, добавив, что мнение президента Владимира Путина, который считает неравноценным возможный обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского, не изменилось.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Москва приветствует решение Киевского апелляционного суда, который накануне освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Представитель Кремля добавил также, что не готов комментировать обмен заключенными, который в ближайшее время может произойти между Россией и Украиной.

«Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего», — приводит его слова агентство.

Напомним, ранее адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин заявил о переносе даты обмена, который, по слухам, должен был состояться в конце текущей недели.