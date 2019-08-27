Крымскотатарского активиста Бекирова выпустили из следственного изолятора

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров покинул следственный изолятор по решению Киевского районного суда Симферополя, сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на адвокатов Бекирова. Он подписал обязательство о явке на очередное заседание суда.

Эдем Бекиров обвиняется в хранении оружия и боеприпасов. Следователи вменяют ему транспортировку более десяти килограммов тротила и 190 боевых патронов. Активист неоднократно заявлял о своей невиновности.

Эдем Бекиров — диабетик, является инвалидом первой группы, у него протезирована одна нога и он недавно перенес операцию на сердце. В июне Европейский суд по правам человека постановил срочно поместить активиста в больницу. Тогда старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец отказался выполнять это требование, а прокуратура Крыма поддержала его решение.