Эрдоган спросил у Путина о возможности купить новый российский истребитель

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган вместе прибыли на открытие авиационно-космического салона МАКС в Жуковском, сообщает РБК.

Во время осмотра нового истребителя Су-57 турецкий президент поинтересовался, можно ли купить этот самолет, на что Путин ответил утвердительно. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил о возможности военного экспорта Су-57 Анкаре еще в мае 2019 года.

Серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57 на базе Конструкторского бюро имени П. О. Сухого началось в только в этом году. С моделью уже были проведены испытания в боевых условиях в Сирии в феврале 2018 года. В июне был заключен госконтракт на поставку 76 самолетов Су-57 в российскую армию до 2028 года. Этой моделью планируется переоснастить три авиационных полка.

Кроме того, руководители стран ознакомились и с другими экспонатами салона: средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

Также Путин отчитался перед Эрдоганом об очередной поставке российских зенитных комплексов С-400 в Турцию сегодня утром.