Болтон анонсировал "теплую" встречу Трампа и Зеленского в Варшаве

Президенты США и Украины могут встретиться во время мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны в Варшаве.

Как передает издание «Европейская правда», о том, что американский лидер Дональд Трамп запланировал встретиться с Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщил приехавший в Киев советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», — рассказал он.

По словам Болтона, официальный анонс встречи двух президентов пока отсутствует, однако он искренне надеется, что беседа Трампа и Зеленского в Варшаве состоится.

«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях», — цитирует Болтона издание.