Адвокаты и правозащитники ищут психолога для Елены Хомских

Адвокат правозащитной группы «Агора» Татьяна Сустина заявила, что у Елены Хомских пропало молоко, она плохо спит, очень сильно нервничает и практически не ест, сообщает «МБХ Медиа».

26 августа Никулинская межрайонная прокуратура потребовала лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, которые пришли на протестную акцию 3 августа вместе со своими малолетними детьми.

Сустина посоветовала Хомской обратиться к специалисту по грудному вскармливанию и сама начала поиск частного специалиста-психолога, который помог бы женщине в ситуации с судебным процессом.

Правозащитный проект «Апология протеста» тоже начал поиск психолога для Елены Хомских, сообщает телеканал «Дождь».

Напомним, ранее за семью Хомских вступилась уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.