Адвокат предсказал проведение обмена заключенными с Киевом до конца недели

Россия и Украина решают проблему снятия всех обвинений с заключенных, заявленных на обмен между странами.

Напомним, ранее стало известно, что Россия готовится в рамках обмена передать Украине заключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко, осужденных по террористическим и экстремистским статьям. В свою очередь Киев намерен обменять россиян Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефедова.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентина Рыбина, обмен заключенными между странами должен произойти уже до конца текущей недели.

«Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти», — рассказал он.

По словам Рыбина, в настоящий момент Москва и Киев решают проблему снятия всех обвинений с заключенных, заявленных на обмен, чтобы у тех больше не возникло проблем с законом по старым делам.

При этом адвокат затруднился назвать точное число россиян и украинцев, которые вернутся в свои страны, заявив, что всплывшая в СМИ формула «33 на 33» является возможной, но не окончательной.

Газета также подчеркивает, что до сих пор нет ясности, войдут ли в списки для обмена моряки, задержанные Россией в ходе инцидента в Керченском проливе, а также главный редактор украинского отделения РИА «Новости» Кирилл Вышинский, который пока добровольно отказывается участвовать в обмене, поскольку твердо намерен отстаивать в суде свою невиновность.