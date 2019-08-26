В Петербурге шесть оппозиционных кандидатов вернулись к муниципальным выборам

В Санкт-Петербурге суд допустил к муниципальным выборам несколько оппозиционных кандидатов.

Об этом со ссылкой на главу кампании местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева пишет «Интерфакс». По словам Шуршева, Санкт-Петербургский городской суд отменил уже шесть решений суда первой инстанции, снявшего с выборов 11 кандидатов в муниципалитете Екатерингофское.

Шуршев добавил, что шестерым из них уже вернули регистрацию, в ближайшее время будут рассмотрены жалобы еще пятерых кандидатов.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили правомерность регистрации Шуршева, а также члена его команды Максима Кузахметова кандидатами в муниципальные депутаты.

В июле сообщалось, что кандидаты от оппозиции не могут подать документы из-за искусственных очередей. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, не оповестив городскую комиссию. В результате потенциальные кандидаты не смогли вовремя подать заявки. Санкт-Петербургская избирательная комиссия продлила срок приема документов в ряде ИКМО и обязала их работать в режиме «до последнего посетителя». Несколько избиркомов пытались оспорить это решение в суде, но проиграли.