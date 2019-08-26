Первокурсников уральского вуза предупредили об отчислении за участие в митингах

На собрании первокурсников в Уральском государственном аграрном университете декан факультета среднего профессионального образования Павел Шаравьев посоветовал студентам обходить стороной людей с транспарантами на улице, сообщает Znak со ссылкой на слушателя мероприятия.

Даже за фото рядом с участником митинга, по словам Шаравьева, студента могут отчислить.

В пресс-службе УрГАУ заявили, что в уставе вуза подобных правил нет и случаев отчислений студентов по этим причинам никогда не было. Также в университете уточнили, что речь идет о собрании, которое декан проводил для студентов аграрного колледжа, который входит в состав УрГАУ. Туда в том числе приходят учиться подростки после 9 класса.

«Может быть, декан просто перестраховывается, чтобы первокурсники думали, вели себя осторожно, чтобы они никуда не влипли», — заявили в пресс-службе УрГАУ.

Ранее сообщалось, что следователи изъяли из документов Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы студента-политолога Егора Жукова, которому вменяется участие в «массовых беспорядках» на митинге 27 июля в Москве.