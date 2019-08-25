Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7 в США через год

Президент США Дональд Трамп, предположил, что может позвать российского лидера на следующую встречу «большой семерки».

Ранее Sobesednik.ru писал, что лидеры стран-участниц G7 в Биаррице обсудили возвращение России в международный клуб за ужином в первый день саммита.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP, одним из итогов данного обсуждения стало решение политиков укреплять сотрудничество между G7 и Россией. При этом «группа семи» считает, что восстанавливать формат G8 пока рано.

«Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но для реинтеграции пока не пришло время», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Bloomberg приводит слова американского лидера Дональда Трампа, который предположил, что «вполне возможно» пригласит на следующую встречу «большой семерки», которая пройдет в США в 2020 году, президента России Владимира Путина в качестве гостя.