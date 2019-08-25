Kyodo: лидеры стран-участниц G7 обсудили возвращение РФ за ужином

Возвращение к формату «восьмерки» с участием России стало одной из первых тем для обсуждения на саммите G7 в Биаррице.

Об этом сообщило японское агентство Kyodo, уточнив, что лидеры стран-участниц обсудили вопрос включения России в G8 за ужином в первый же день саммита.

При этом подчеркивается, что подробности этих переговоров «никогда не будут раскрыты».

Второй темой для обсуждения за ужином в Биаррице стала ядерная программа Ирана. По данным агентства, стороны согласились с тем, что Тегерану нельзя позволять иметь ядерное оружие и договорились стремиться к миру и стабильности в регионе.

Напомним, разговоры о возможном восстановлении формата G8 с участием России возобновились после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвавший возвращение Москвы в международный клуб «целесообразным». Позднее источник американского телеканала CNN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил согласие с Трампом по вопросу о возвращении РФ в «восьмерку». При этом сам французский лидер это утверждение опроверг. Кроме того, не поддержали восстановление формата G8 и лидеры Великобритании, Германии и Канады, подчеркнувшие, что причины исключения России по-прежнему актуальны.