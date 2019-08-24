Сотрудники Центра "Э" задержали активистов "Бессрочного протеста" в Москве

Активисты «Бессрочного протеста» были задержаны на пути к проспекту Сахарова, где проходит концерт в честь Дня флага.

«ОВД-Инфо» уточняет, что задержания проводили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.

«Медиазона», ссылаясь на телеграм-канал «Парадокс», сообщает, что задержанных было девять, двое из них — несовершеннолетние.

На данный момент известно, что четырех человек отпустили. Всех остальных задержанных сначала планировали доставить в ОВД «Московский», но теперь везут в ОВД «Троицкий». У одного из них отобрали плакат с надписью «Путин — президент мира! Уррааа!»

Напомним, 24 августа на проспекте Сахарова, который традиционной используется для акций протестов оппозиции, мэрия Москвы проводит концерт в честь Дня российского флага. На него массово завлекали сотрудников бюджетной сферы. Ранее политическим активистам запретили провести на этом месте митинг-шествие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.