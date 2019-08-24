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Около 20 оппозиционных активистов задержали 24 августа в Москве и Петербурге

Политика
22:06, 24 августа 2019

Среди задержанных в Петербурге оказались корреспондент «Объектив Реалий» Яна Кутина и фотограф «Медиазоны» Давид Френкель.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о задержании активистов «Бессрочного протеста» в ходе празднования Дня российского флага на проспекте Сахарова в Москве.

Как сообщает «Новая газета», помимо праздничного концерта-митинга в российской столице также прошел ряд одиночных пикетов против политических репрессий. Нескольким участникам акции на Пушкинской площади пришлось свернуть свои плакаты после замечаний полицейских, однако никого не задержали.

При этом в Исаакиевском сквере Санкт-Петербурга на акции против «замалчивания преступлений на почве гомофобии» задержанными оказались 11 человек, среди них — корреспондент «Объектив Реалий» Яна Кутина и фотограф и корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

«Меня затолкали в автозак. В автозаке мне сказали, что я задержан за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений"», — рассказал Френкель «Медиазоне».

По данным издания, в итоге на журналиста составили протоколы за неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП) и за нарушение правил дорожного движения (статья 12.29. КоАП).

В то же время празднование Дня флага на проспекте Сахарова в Москве посетили более 110 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

При этом корреспондент «Новой» Таня Васильчук сообщает в Instagram издания, что все, с кем ей удалось поговорить на митинге-концерте, приехали от организаций: от администрации Дзержинского городского округа, Зеленоградского городского округа, Организации ветеранов Афганистана и Московской городской поисково-спасательной службы.

 

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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