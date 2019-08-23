США подтвердили введение второго пакета санкций против России 26 августа

Госдеп США подтвердил информацию о том, что второй пакет санкций против России начнет действовать с 26 августа.

Соответствующий документ появился в электронной базе Федерального реестра США. Поясняется, что санкции введены в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Санкции включают в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, а также ограничения по экспорту из России.

Первый пакет ограничений в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием был введен год назад.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российский концерн «ГАЗ» может перевести сотрудников на неполную рабочую неделю с сокращением зарплаты в связи с санкциями.