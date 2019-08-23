Навальный беспрепятственно покинул спецприемник после отбытия 30 суток ареста

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в своем микроблоге, что политик покинул спецприемник после отбытия 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции.

«Новая газета» сообщает, что накануне суд решил не продлевать арест Навального по причине его госпитализации в конце июля. Напомним, оппозиционер был доставлен в больницу, где ему поставили официальный диагноз «аллергическая реакция», но приближенные политика высказывали сомнения по поводу достоверности врачебного заключения.

Отмечается, что во время выхода Навального поодаль от спецприемника дежурил автозак, что вызывало опасения у сторонников оппозиционера. В предыдущие дни повторно задержали после окончания сроков ареста депутатов Юлию Галямину и Илью Яшина. С Навальным ситуация не повторилась.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы не согласовала ни одну из акций протеста 31 августа.