Мундеп Филина подала заявку на проведение шествия в Москве 3 сентября

Уведомление о проведении шествия против политических репрессий подано в московскую мэрию, сообщает «Новая газета». Одна из заявительниц — муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина.

Маршрут шествия планируют проложить от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

На повестке протестной акции вопросы соблюдения конституционных прав граждан, освобождение политзаключенных и недопущение политических репрессий. Изначально, по словам Филиной, планировалось проведение «Женского марша», но повестку решено было расширить в связи с актуальными событиями.

Ранее столичные власти не согласовали ни одной из протестных акций, запланированных на 31 августа.