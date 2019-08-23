Кандидат в депутаты Мосгордумы снялся с выборов после поддержки от Яшина

Кандидат в депутаты Московской городской думы Владислав Колмагоров снял свою кандидатуру с выборов после того, как получил рекомендацию от Ильи Яшина, сообщают «Ведомости».

«Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить все», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Илья Яшин опубликовал на странице в Facebook пост с поддержкой Колмагорова накануне, 22 августа. Призывая к «умному голосованию», он, в частности, высказался в поддержку Владислава Колмагорова.

Вадим Кумин, возглавляющий предвыборную кампанию КПРФ заявил, что партия будет разбираться в причинах этого решения Колмагорова и противостоять давлению, если таковое имелось.

Илья Яшин отреагировал на поступок кандидата от КПРФ с иронией. «Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своем 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?» — такое сообщение появилось на странице оппозиционера в Facebook.