Дмитрия Гудкова арестовали еще на 10 суток за призывы на акцию 27 июля

Коптевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционера Дмитрия Гудкова, отбывающего предыдущий срок ареста.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал политика, Гудков арестован за пост в Facebook с призывом выходить на акцию 27 июля.

Ранее, 30 июля, Тверской суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Речь шла о несогласованной акциии 14 июля на Трубной площади.

Под стражей, помимо Гудкова, находятся незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин. Константин Янкаускас был задержан 22 августа после отбытия срока ареста. Оппозиционер Алексей Навальный сегодня, 23 августа, вышел из спецприемника после отбытия 30 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции.