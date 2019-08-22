Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с наращиванием ядерной мощи РФ

Министр обороны США Марк Эспер предположил, что РФ имеет направленные на ЕС крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Об этом глава Пентагона рассказал в своем интервью телеканалу Fox News. В разговоре с журналистами Эспер предположил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском свидетельствуем о том, что Россия наращивает свой стратегический ядерный арсенал.

Он также допустил, что у РФ могут иметься крылатые ракеты с ядерными боеголовками, направленные на Европу, что, по его мнению, «нехорошо».

«Поэтому мы говорим, что должно быть расширение СНВ-3 [Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. Sobesednik.ru]. Мы должны быть уверены, что он включает все новое оружие, которое разрабатывает Россия», — рассказал американский министр обороны.