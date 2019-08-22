Более 50 российских ученых потребовали прекратить "дело 27 июля"

Ученые выступили с открытым письмом, в котором призвали российские власти прекратить репрессии из-за протестов в Москве.

Текст открытого письма, под которым подписались 54 российских ученых, был опубликован газетой «Троицкий вариант».

«Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие», — пишут авторы обращения, добавив, что «неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне"».

В связи с этим ученые потребовали от российских властей «прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ».

«Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего», — говорится в письме.

Напомним, к настоящему моменту в рамках дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля арестованы уже 14 человек.