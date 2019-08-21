Суд не стал снимать Шипулина с довыборов в Госдуму, несмотря на сокрытие счетов

Суд не стал снимать кандидатуру биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму, сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Ранее председатель совета Свердловского регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов требовал снять Шипулина с выборов в связи с тем, что спортсмен владел акциями немецкого банка, но при подаче документов не привел доказательств того, что отказался от них. Также бывший спортсмен не задекларировал облигации Сбербанка на 10 миллионов рублей и у него были обнаружены 2,3 тысячи рублей в банке «Открытие» и пустой счет в банке ВТБ.

Кандидат в депутаты утверждает, что ошибку при подаче заявления совершил не из злого умысла. «Это чисто техническая ошибка. Я никогда раньше не подавал такие декларации. У меня не было никакого умысла скрывать эти данные», — заявил он в общении с журналистами.

В суде юрист Шипулина сообщила, что документы были поданы за неделю до регистрации, предоставив переписку своего подзащитного с брокером. Также на стороне биатлониста выступили облизбирком и прокуратура.

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области пройдут 8 сентября.