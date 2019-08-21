СМИ сообщили о возможной передаче украинских осужденных Киеву

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что пятеро украинцев, осужденных на территории России, могут быть переданы Киеву для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Правозащитники из центра «Мемориал» сообщили, что заключенные доставлены в СИЗО «Лефортово» и во вторник они уже получали передачки. Среди осужденных называются имена Владимира Балуха, Павла Гриба, также Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Все они обвиняются по террористическим и экстремистским статьям и отбывают в РФ сроки наказания от пяти до 22,5 лет.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил в комментарии изданию «Актуальные комментарии», что не исключает скорой передачи украинских заключенных Киеву и в целом возможны подвижки в гуманитарной сфере в отношениях между Украиной и Россией. «Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», — сказал Чеснаков.

В июле омбудсмен России Татьяна Москалькова обменялась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой списками заключенных и договорилась о взаимной помощи им. В списке Денисовой находилось 150 человек, среди которых Павел Гриб и Владимир Балух, нуждающиеся в оказании медицинской помощи.