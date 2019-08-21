Кудрин оценил поведение силовиков на митингах как беспрецедентное

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Твиттере назвал применение силы сотрудниками правоохранительных органов на митингах беспрецедентным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на микроблог политика.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение», — написал Кудрин.

Во вторник Совет по правам человека при президенте РФ направил обращение в МВД, Росгвардию и Следственный комитет в связи поведением силовиков на митингах 27 июля, 3 и 10 августа. Наблюдатели СПЧ указывали на необоснованное применение спецсредств при задержании протестующих. В некоторых случаях полицейские применяли дубинки по отношению к гражданам, которые не оказывали никакого сопротивления.

Отдельно в обращении фигурирует инцидент с задержанием мужчины с ДЦП и активистки Дарьи Сосновской.

В Росгвардии пообещали изучить обращение СПЧ.