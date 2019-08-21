Материалы по пяти фигурантам дел о митингах 27 июля направлены в суд

Следственный комитет завершил расследование в отношении пяти фигурантов уголовных дел, связанных с протестным митингом 27 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Три человека обвиняются по статье о применении насилия к представителю власти. Среди них Данил Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. Активисту Константину Котову вменяют «дадинскую» статью о неоднократном нарушении правил проведения митинга. А блогера Владислава Синицу будут судить за призывы расправляться с детьми сотрудников полиции по статье о разжигании ненависти в отношении группы людей. Все дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Даниле Беглецу была смягчена обвинительная статья с «участия в массовых беспорядках» на «насилие в отношении сотрудника полиции». А с режиссера Дмитрия Васильева вовсе сняли статус подозреваемого.

20 августа Руслан Брушлинский и Эльвира Вихарева подали уведомление о проведении митинга 31 августа на проспекте Сахарова или проспекте Мира. В повестке акции в том числе идет речь о политическом преследовании граждан.