Бюджетникам обещают отгулы за участие в митинге-концерте ко Дню флага РФ

Сотрудников бюджетных организаций и студентов разными способами приглашают на митинг-концерт, посвященный празднованию Дня российского флага, который пройдет на проспекте Сахарова 24 августа. Об этом сообщает Meduza со ссылкой телеграм-канал Varlamov News.

На канале опубликованы два фото обращений к руководителям учреждений. В одном из них начальников просят выразить пожелание к участию своим подчиненным, в другом — требуют лично прийти на митинг и организовать явку сотрудников. От каждой организации на митинге должно присутствовать 110–120 человек. При этом всем, кто посетит праздник, обещают компенсировать потраченное время отгулами.

Сообщается также, что в Московском политехническом университете в Коломне руководство филиала требует от студентов не отказываться от участия в митинге без уважительных причин.

Напомним, мэрия организовала массовое мероприятие на площадке, которая традиционно используется для акций протеста. Ранее власти города не согласовали оппозиционное шествие 24 августа по маршруту от улицы Каланчевской по проспекту Сахарова, объяснив, что мероприятие создаст помехи для движения и ограничит доступ граждан к социальной инфраструктуре.

Оппозиционеры уже подали уведомление о проведении акции протеста на проспекте Сахарова 31 августа.

День российского флага отмечается 22 августа.