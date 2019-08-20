Профсоюз "Учитель" отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.

Заявление, в котором сообщается об отказе членов профсоюза от участия в работе московских УИК, опубликовано на сайте организации. «Учитель» также требует прекращения уголовных дел в отношении участников протестов 27 июля и их немедленного освобождения.

В сообщении говорится, что силовики устроили на улицах Москвы «настоящую бойню, покалечив десятки людей и незаконно задержав более двух тысяч человек», а СК возбудил дело о массовых беспорядках, предъявив обвинение «нескольким случайно попавшим на видео гражданам», вместо того чтобы расследовать действия полиции.

«Мы – учителя, на нас смотрят наши ученики. Мы учим их быть гражданами. Нам стыдно поддерживать своим участием торжествующее беззаконие», – отмечается в заявлении профсоюза.

Организация заявляет, что готова оказать юридическую помощь всем педагогам, которые «подвергнутся репрессиям за отказ от работы в УИК или за отказ фальсифицировать результаты выборов».

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал решение профсоюза, передает «РИА Новости». Он сообщил, что комиссии уже сформированы и пока работать в них никто не отказывался. По его мнению, заявление «Учителя» является провокацией.