В Британии с помощью Youtube доказали участие России в боях под Иловайском

Британские специалисты собрали доказательства участия России в боях под украинским городом Иловайск в августе 2014 года.

Исследования проводила группа Forensic Architecture по запросу Европейского центра защиты прав человека (ЕСПЧ), пишет The Guardian. Собранные данные планируется использовать при подаче в ЕСПЧ исков украинских военных против России.

Речь идет о военных действиях, которые велись в августе 2014 года между представителями ДНР и силовыми структурами Украины под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка. Украинские военные попали в окружение и понесли большие потери. Киев заявлял, что в боях против украинской армии участвовала Россия. Москва отвергла все обвинения.

Эксперты из Британии представили многочисленные спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также на изображениях видны танки Т-72Б3. Отмечается, что на тот момент их использовала только российская армия.

Информация была получена из открытых источников, в частности из Youtube. В общей сложности было просмотрено и изучено около 2500 часов видео. При работе исследователи воспользовались искусственным интеллектом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за время боевых действий на территории Донбасса пропали без вести около полутора тысяч человек.