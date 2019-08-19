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18 августа, воскресенье

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Разбираться с вмешательством иностранных государств в дела РФ будут 12 депутатов

Политика
15:44, 19 августа 2019

Комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России возглавил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщают «РИА Новости».

Решение о создании рабочей группы было принято в нижней палате парламента во время внеочередного собрания Совета депутатов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время собрания сравнивал актуальные протесты с событиями во времена развала СССР, пишут «Ведомости». В частности Зюганов указывал на 25 иностранных СМИ, которые освещали московские митинги.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что вмешательство иностранных государств во внутренние дела России доказано. Он привел в пример «тренировочные лагеря в Прибалтике» и обучение россиян на Западе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвиняла дипломатических сотрудников США и Германии в том, что они на страницах в социальных сетях информировали своих подписчиков о несанкционированных митингах, проходящих в Москве. 

Также Мария Захарова сообщала о планах российских властей наладить сотрудничество с Китаем для выявления зарубежных организаторов акций протеста.

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