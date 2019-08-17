У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Пикетчики также призывают власти прекратить возбужденное после несанкционированной акции 27 июля уголовное дело о «массовых беспорядках», пишет «Новая газета».

Акции проводятся возле памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову и Надежде Крупской на Сретенском бульваре.

Ранее на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. По данным «Белого счетчика», в нем участвовали 4,2 тысячи человек, МВД также сообщило о четырех тысячах участников.