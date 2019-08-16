Жена арестованного экс-главы Киргизии рассказала о возбужденном против нее деле

Супруга арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса сообщила, что стала фигуранткой уголовного дела.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова самой Атамбаевой. «Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», – рассказала бывшая первая леди. Официального подтверждения информации пока нет.

Между тем самого экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева суд оставил под арестом до 26 августа.

Раиса Атамбаева считает, что возбужденное против нее дело связано с Манасом Арабаевым, задержанного в начале июня по подозрению в коррупции.

По данным спецслужб, занимавший должность заведующего судебным отделом в аппарате президента Арабаев злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке. Оппозиция неоднократно требовала отставки чиновника, заявляя о том, что он контролирует суды. Представители неправительственных организаций утверждали, что именно Арабаев ответственен за вынесение судебных решений в отношении оппонентов бывшего президента Киргизии.

Сообщается, что Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой. По его словам, она вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании, которая принадлежала международной горнорудной организации «Синхуа».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Киргизии задержан подозреваемый в убийстве бойца спецназа в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.