Следствие против московского активиста по "дадинской статье" провели за три дня

Завершено следствие по делу активиста, арестованного по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

«Только что следователь сообщила, что мы с Константином Котовым уведомляемся об окончании следственных действий и приступаем к ознакомлению с делом», – цитирует ТАСС слова его адвоката Марии Эйсмонт.

На своей странице в Facebook Эйсмонт публиковала текст обвинительного заключения, в котором указывается, что активиста привлекали к административной ответственности 7 марта, 13 мая, 27 июня, 15 июля и 24 июля 2019 года. В последний раз, 10 августа, Котов участвовал в несогласованной акции протеста, на которой якобы «призывал окружающих к активным противоправным действиям».

Суд арестовал Константина Котова 14 августа, дело было возбуждено 12 августа. Ему было предъявлено обвинение по ст. 212.1 УК РФ («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). До этого единственным осужденным по этой статье (и позже освобожденным от наказания по решению суда) был активист Ильдар Дадин.

Сам Константин Котов свою вину отрицает.