Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца в доме экс-главы Киргизии

В Киргизии задержан подозреваемый в убийстве бойца спецназа в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Об этом рассказал адвокат Кайрат Загибаев, представляющий интересы родственников погибшего сотрудника спецподразделения «Альфа», передает «Интерфакс». Имя подозреваемого не разглашается в интересах следствия. Скорее всего, оно будет озвучено в течение двух-трех дней.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш спецназ предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая вылилась в столкновения со сторонниками экс-президента. Спецназовец Усенбек Ниязбеков погиб в результате огнестрельного ранения в грудь.

Алмазбек Атамбаев сдался 8 августа, его арестовали до 26 августа. Сам он признался, что стрелял по атаковавшим резиденцию бойцам спецназа.

Сейчас бывший президент Киргизии является подозреваемым по четырем уголовным делам: по событиям в Кой-Таше, по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, по незаконному освобождению в 2013 году чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева и по фиктивной продаже здания «Форум» в Бишкеке, где находятся штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии и принадлежащий экс-президенту телеканал «Апрель».