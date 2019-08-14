Мэрия готова согласовать московскую акцию протеста 25 августа без шествия

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга 25 августа, сообщает ТАСС. Заявителями акции выступили активисты не зарегистрированной в РФ Либертарианской партии, уточняет Meduza.

Первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник уточнил, что изначально организаторы подавали уведомление на шествие от Страстного бульвара с последующим митингом на проспекте Сахарова. Условием мэрии стало ограничить акцию митингом с заявленным количеством участников 100 тысяч человек.

Пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд заявил в своем микроблоге, что данная ситуация ему «что-то напоминает», и отказался идти на переговоры с мэрией.

До либертарианцев уведомления о митингах или шествиях на Сахарова или на площади Победы на один из последних выходных августа подали Эльвира Вихарева, Александр Соловьев и Татьяна Усманова.

Ранее муниципальным депутатам отказали в проведении шествия 17 августа, но мэрия согласовала в этот же день митинг КПРФ на проспекте Сахарова.