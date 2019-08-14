Биография Александра Беглова исчезла с официального сайта "Единой России"

С официального сайта партии «Единая Россия» удалена биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как отмечает «Новая газета», это произошло после заявления Беглова на теледебатах кандидатов в губернаторы о том, что он не принадлежит ни к одной из партий.

В копии удаленной сохранившейся в кэше страницы с биографией Беглова на сайте «Единой России» указано, что он числится членом высшего совета партии и возглавляет региональное отделение в Петербурге. Поисковики Google и «Яндекс» выдают соответствующие ссылки с фотографией Беглова и предпросмотром информации о чиновнике.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Александр Беглов участвует в них как самовыдвиженец.