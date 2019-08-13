Зеленский упростил получение гражданства для россиян, преследуемых на родине

Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект, который упростил бы процесс получения украинского гражданства россиянам, которых преследуют на родине по политическим мотивам, сообщает «Интерфакс-Украина».

Такие же преференции при получении гражданства будут доступны иностранцам, которые принимали участие в АТО. Кроме того, новый законопроект должен оптимизировать процесс признания российских граждан беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Согласно тексту указа, все поручения должны быть выполнены в течение двух месяцев после подписания документа.

Весной президент РФ Владимир Путин подписал два указа, которые позволят упрощенно получить российское гражданство жителям Севастополя и Крыма, а также лицам, постоянно проживающим на территориях Луганской и Донецкой областей. Путин заявил, что в перспективе возможно упрощение получения российского гражданства для всех украинцев.

7 августа Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину для обсуждения деэскалации конфликта в ДНР. Звонок был связан с военным инцидентом, который произошел 6 августа возле Павлополя, когда погибли четыре украинских солдата.