Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев снова госпитализирован в отделение эндокринологии городской больницы №20, сообщает «Интерфакс». В этот раз мужчина прибыл в стационар самостоятельно, потому что почувствовал себя плохо в связи с повышением сахара.

Ранее Васильев был госпитализирован на машине скорой помощи после допроса 10 августа по делу о «массовых беспорядках» 27 июля. Тогда при задержании ему не дали взять с собой инсулин и глюкометр, в результате чего показатели сахара превысили норму в пять раз.

Режиссер является одним из четырнадцати фигурантов уголовного дела, возбужденного СК. С момента предыдущей выписки из больницы и выхода из СИЗО какие-либо следственные действия в отношении Васильева не предпринимали.

Также ранее стало известно о том, что задержанной после митинга 10 августа Дарье Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. При задержании девушку ударил в живот сотрудник полиции, а чуть позже у автозака она получила удар по голове, уточняет «Радио Свободы». 13 августа Таганский суд должен был вынести решение по обвинению Сосновской в нарушении правил проведения митинга, но она не явилась в суд из-за сотрясения мозга, сообщает «Эхо Москвы».